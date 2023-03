Gaz-System zbada zainteresowanie przesyłem wodoru, biometanu oraz amoniaku

Gaz-System rozpoczyna badanie, by oszacować zainteresowanie rynku rozwojem nowych projektów związanych z transportem wodoru, biometanu oraz amoniaku, zarówno ze strony producentów, jak również odbiorców - poinformował w środę operator.

"1 marca 2023 r. spółka uruchamia niewiążącą procedurę badania rynku dla nowych projektów związanych z transportem wodoru, amoniaku i biometanu" - poinformował Gaz-System. Jak wyjaśnił operator systemu przesyłowego gazu, wyniki badania rynku będą m.in. rozwinięciem opracowywanej równolegle strategii wodorowej spółki, a także planów tworzenia infrastruktury do transportu wodoru, biometanu i amoniaku. Miałaby ona służyć zarówno do odbioru tych produktów z instalacji produkcyjnych, jak również dostarczenia ich do lokalizacji wskazanych przez uczestników badania.

"W ramach badania rynku Gaz-System zamierza oszacować poziom zainteresowania rozwojem nowych projektów dedykowanych pod transport wodoru, biometanu oraz amoniaku, zarówno ze strony producentów, jak również odbiorców, zbadać potencjał w obszarze produkcji biometanu oraz obszary, w których biometanownie mogłyby zostać przyłączone do krajowej sieci przesyłowej gazu ziemnego" - podał operator.

Jak wcześniej informowało PAP ministerstwo klimatu, Gaz-System złożył do Komisji Europejskiej wnioski o finansowanie dwóch międzynarodowych projektów, dotyczących budowy sieci przesyłu wodoru i zmiany przeznaczenia sieci gazowej - poinformował PAP resort klimatu. Wnioski mają zostać ocenione do końca maja br.

Operator informował wcześniej, że w ramach konkursu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) uzyskał dofinansowanie na dwa projekty badawczo-rozwojowe związane z gospodarką wodorową. Do końca trwającego procesu formalno-prawnego Gaz-System nie podaje szczegółów projektów grantowych - zastrzegł operator.

Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest też właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

