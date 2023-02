Gaz tanieje

W środę ok. godz. 9.40 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na marzec potaniał o 2,01 proc., do 56,20 euro za MWh, a na kwiecień o 2,775 proc., do 56,65 euro za MWh. W kontraktach na maj gaz był tańszy o 3,65 proc., z ceną 56,485 euro za MWh.

We wtorek po południu kontrakty na marzec, kwiecień i maj podrożały o niecałe 4 proc., do poziomu 58 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

