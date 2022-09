Gaz tanieje o ponad 4 proc.

We wtorek rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach październikowych tanieje o 4,83 proc., do 181,37 euro/MWh, a w listopadowych o 4,24 proc., do 191,37 euro/MWh.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W holenderskim hubie TTF gaz ziemny w kontraktach październikowych we wtorek rano kosztuje 181,37 euro/MWh. Oznacza to spadek o 4,83 proc. Gaz w dostawach listopadowych również potaniał - o 4,24 proc. - i kosztuje 191,37 euro/MWh.

W poniedziałek po godzinie 17.50 za gaz w kontraktach październikowych płacono 191,7 euro/MWh, a w dostawach na listopad - 201 euro/MWh.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl