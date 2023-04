Gaz TTF podrożał do 44 euro za MWh w kontraktach majowych

W środę ok. godz. 9.15 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj drożał o 0,77 proc., do 44,03 euro za MWh, a w kontraktach na czerwiec o 0,83 proc., do 44,5 euro za MWh. W kontraktach lipcowych był droższy o 0,93 proc., z ceną na poziomie 44,96 euro za MWh.

We wtorek po południu gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj kosztował ponad 44 euro za MWh, a w kontraktach czerwcowych 44,5 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

