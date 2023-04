Gaz TTF w kontraktach majowych podrożał do 40,95 euro za MWh

W piątek ok. godz. 9.50 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj podrożał o 0,95 proc., do 40,95 euro za MWh, a w kontraktach na czerwiec o 0,96 proc., do 41,14 euro za MWh. W kontraktach lipcowych był droższy o 0,85 proc., z ceną na poziomie 41,50 euro za MWh.

W czwartek po godz. 17.00 gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj kosztował prawie 40,55 euro za MWh, a na czerwiec 40,74 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

