Gaz w Europie drożeje

We wtorek rano ceny gazu w holenderskim hubie TTF idą w górę. Dostawy grudniowe drożeją o ponad 1 proc., do 117 euro za MWh, natomiast kontrakty na luty zwyżkują o prawie 4 proc., do 129 euro za MWh.

Gaz w dostawach w grudniu kosztuje 117 euro za MWh, po zwyżce o 1,2 proc. Kontrakty na styczeń są wyceniane po 123 euro za MWh, drożej o 0,7 proc. Za kontrakty na luty płaci się 129 euro za MWh, o 3,8 proc. więcej.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl