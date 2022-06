Gaz w Europie drożeje o ponad 15 proc.; ropa w górę ok. 2 proc.

We wtorek gaz w holenderskim hubie TTF z dostawą w lipcu i sierpniu podrożał o ponad 15 proc. Baryłka ropy Brent zdrożała o nieco ponad 2 proc., do niemal 125 dol., a baryłka WTI zdrożała o orawie 1,9 proc., do ponad 123 dol.

Wycena kontraktów lipcowych sięgnęła 97 euro za MWh, po wzroście o 16 proc. Kontrakty z dostawą w sierpniu zdrożały o 15,5 proc., do prawie 98 euro za MWh. Dostawy w kolejnych miesiącach 2022 r. są wyceniane w granicach 100 euro za MWh, po wzroście w granicach 10-14 proc.

Operator amerykańskiego terminala LNG Freeport poinformował, że po wybuchu i pożarze instalacja nie będzie działać przez 90 dni, a pełną moc odzyska pod koniec roku.

Terminal Freeport w Teksasie odpowiadał za ok. 9 proc. amerykańskiego eksportu LNG, z dziennymi zdolnościami skraplającymi rzędu 57 mln m sześc. gazu.

8 czerwca w terminalu doszło do wybuchu i pożaru. Początkowo operator instalacji informował, że będzie ona unieruchomiona przez ok. 3 tygodnie. We wtorek firma Freeport LNG poinformowała jednak, że częściowe wznowienie działania nie nastąpi szybciej niż za 90 dni, a pełną moc skraplającą terminal odzyska pod koniec 2022 r.

Ropa na rynkach drożeje w granicach 2 proc.

We wtorek ropa na rynkach drożeje w granicach 2 proc. Baryłka ropy Brent zdrożała o nieco ponad 2 proc., do niemal 125 dol., a baryłka WTI zdrożała o orawie 1,9 proc., do ponad 123 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

