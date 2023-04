Gaz w Europie w kontraktach na maj staniał do ponad 42 euro za MWh

W czwartek około godz. 17.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj staniał o ok.1,74 proc., do 42,13 euro za MWh. Spadła również jego cena w kontraktach na czerwiec o ok. 2,01 proc., do 42,44 euro za MWh.

W czwartek ok. godz. 9.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj podrożał o 0,34 proc., do 43,025 euro za MWh, a w kontraktach na czerwiec o 0,199 proc., do 43,40 euro za MWh. W kontraktach lipcowych gaz był droższy o 0,94 proc., z ceną 44,145 euro za MWh.

