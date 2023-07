Gaz w holenderskim hubie TTF staniał

Cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF z dostawą w sierpniu spadła w środę ok. godz. 17.30 o 7,71 proc., do 26,82 euro za MWh. W dół poszły też notowania gazu ziemnego w kontraktach wrześniowych - o 8,06 proc., do 28,40 euro za MWh oraz październikowych - o 5,87 zł do 33,02 euro za MWh.

W środę rano za gaz ziemny w holenderskim hubie TTF z dostawą w sierpniu kosztował 28,46 euro za MWh, a gaz w kontraktach wrześniowych - 30,14 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

