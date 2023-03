Gaz w kontraktach kwietniowych potaniał do 42,75 euro za MWh

W piątek ok. godz. 9.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień potaniał o 1,01 proc., do 42,75 euro za MWh, a w kontraktach na maj o 1,28 proc., do 42,97 euro za MWh. W kontraktach czerwcowych był tańszy o 1,22 proc., z ceną na poziomie 43,27 euro za MWh.

W czwartek ok. godz. 17.30 gaz w kontraktach kwietniowych kosztował ponad 43,6 euro za MWh, a w kontraktach na maj - powyżej 43,8 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

