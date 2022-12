Kontrakty na dostawę gazu w lutym 2023 r. tanieją w piątek rano na holenderskiej giełdzie TTF o blisko 5,5 proc. Cena 1 MWh wynosi 81 euro.

Kontrakty na dostawę gazu w lutym w piątek rano tanieją o blisko 5,5 proc. Cena 1 MWh wynosi 81 euro. W czwartek wieczorem cena 1 MWh w tych kontraktach wynosiła 84,5 euro.

Także cena kontraktów marcowych w piątek rano spadała o ponad 4,6 proc. Koszt dostawy 1 MWh gazu w marcu obniżył się do 83,25 euro. W czwartek wieczorem było to ok. 86 euro.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl