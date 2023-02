Gaz w poniedziałek potaniał

W poniedziałek ok. godz. 9.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na marzec potaniał o 3,24 proc., do 52,20 euro za MWh, a w kontraktach na kwiecień o 3,45 proc., do 52,70 euro za MWh. W kontraktach majowych był tańszy o 3,85 proc., z ceną 52,91 euro za MWh.

W piątek po południu gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na marzec kosztował 53,5 euro za MWh., a z dostawami w kolejnych miesiącach - nieco ponad 54,5 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

