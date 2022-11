Gaz ziemny drożeje w granicach 2 proc.

W czwartek rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych zdrożał o 2,08 proc., do 115,50 euro za MWh. Notowania gazu rosły też w kontraktach styczniowych, o 1,87 proc., do 122,75 euro za MWh, oraz lutowych, o 1,77 proc., do 124,85 euro za MWh.

W środę wieczorem gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych staniał o ponad 4,7 proc., do 112,56 euro za MWh. W kontraktach styczniowych notowania gazu ziemnego również spadały - o 4,6 proc., do 120 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.

