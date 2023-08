Gaz ziemny na europejskim rynku we wtorek staniał. Cena 1 MWh w kontraktach z dostawą we wrześniu spadła o prawie 7,3 proc., do ponad 35,6 euro. Staniał też gaz w kontraktach październikowych.

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF staniał we wtorek - cena w kontraktach z dostawą we wrześniu spadła o prawie 7,3 proc., do ponad 35,6 euro za MWh. Staniał też gaz w kontraktach październikowych - cena 1 MWh po spadku o prawie 7,4 proc. wyniosła 38,45 euro.

We wtorek rano cena 1 MWh w kontraktach wrześniowych wynosiła 36,92 euro, a w październikowych - 39,75 euro.

