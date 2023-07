Gaz ziemny na europejskim rynku zdrożał do 25,94 euro za MWh

We wtorek ok. godz. 9.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień podrożał o 3,32 proc., do 25,94 euro za MWh, a w kontraktach na wrzesień rósł o 3,35 proc., do 27,88 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień kosztował 25,10 euro za MWh, a na wrzesień 26,98 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

