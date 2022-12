Gaz ziemny w czwartek drożeje o ponad 6 proc.

W czwartek po godzinie 10.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach styczniowych drożeje o 6,76 proc., do 156,30 euro za MWh. Rośnie też cena gazu ziemnego w kontraktach na luty - o 6,41 proc. oraz na marzec - o 6,56 proc.

W czwartek po godz. 10.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach styczniowych drożał o 6,76 proc., do 156,30 euro za MWh. Zwiększyła się też cena gazu w kontraktach na luty (o 6,41 proc.) - do 156,39 euro za MWh, a także na marzec (o 6,56 proc.) - do 156 euro za MWh.

W środę po godz. 17.30 gaz ziemny w kontraktach styczniowych kosztował 144,9 euro za MWh, a lutowych - 145,8 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.

