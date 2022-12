Gaz ziemny w czwartek po południu taniał o ponad 5 proc.

W czwartek ok. godz. 17.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF zarówno w kontraktach styczniowych i lutowych taniał o ponad 5 proc. Gaz z dostawą na styczeń był wyceniany na 138 euro za MWh.

W czwartek po południu cena za gaz w kontraktach na styczeń spadała o ponad 5,7 proc. do 138 euro za MWh. W trakcie sesji kontrakty styczniowe kosztowały nawet blisko 165 euro za MWh. Po godz. 10.30 były one wyceniane na ponad 156 euro.

Podobnie kształtowała się cena kontraktów na luty. Po południu gaz z dostawą w lutym kosztował ok. 139 euro za MWh. Na początku czwartkowej sesji ceny tych kontraktów podskoczyły do ponad 160 euro za MWh, by potem zacząć spadać.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.

