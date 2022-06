Gaz ziemny w Europie drożeje o 2,13 proc., do 128,2 euro za MWh

W środę rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach lipcowych drożeje o 2,13 proc., do 128,2 euro za MWh. Rośnie też cena gazu ziemnego w kontraktach sierpniowych o około 1,3 proc., do 127,6 euro za MWh.

We wtorek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach lipcowych płacono 125,6 euro za MWh, a w kontraktach sierpniowych 126,1 euro za MWh.

