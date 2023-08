Gaz ziemny w hubie TTF podrożał o ponad 6 proc. w kontraktach wrześniowych

We wtorek ok. godz. 17.45 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na wrzesień drożał o 6,89 proc., do 43,59 euro za MWh, a w kontraktach na październik zdrożał o 4,73 proc., do 47,96 euro za MWh.

We wtorek rano gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na wrzesień kosztował 41,5 euro za MWh, a na październik 46,1 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

