Gaz ziemny w hubie TTF zdrożał o ponad 3 proc. w kontraktach październikowych

We wtorek ok. godz. 18.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na październik podrożał o 3,36 proc., do 34,70 euro za MWh, a w kontraktach na listopad zdrożał o 2,93 proc., do 45,45 euro za MWh.

We wtorek po godz. 10 na zamknięciu gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na październik kosztował 33,14 euro za MWh, a na listopad 43,77 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

