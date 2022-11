Gaz ziemny w piątek po południu taniał

W piątek po godz. 17.25 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych taniał do ok. 124,5 euro za MWh. Lekko spadały też ceny gazu z dostawą w styczniu - do ok. 130 euro za MWh.

W piątek po południu kontrakty na gaz z dostawą w grudniu taniały o 0,58 proc., do 124,5 euro za MWh. Nieznacznie, bo o 0,1 proc. taniał także gaz w dostawach na styczeń. Kontrakty styczniowe były wyceniane na 129,7 euro za MWh.

W piątek rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych wyceniany był na 125 euro za MWh. Kontrakty styczniowe były wycenione z kolei na ponad 130 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl