Gaz ziemny w piątek rano tanieje w Europie o 0,9 proc.

W piątek ok. godz. 8.45 cena gazu ziemnego w kontraktach wrześniowych w holenderskim hubie TTF spada o 0,9 proc., do 206,2 euro za MWh. Tanieje również gaz ziemny w kontraktach październikowych o 1 proc., do prawie 210,3 euro za MWh.

Gaz ziemny w kontraktach wrześniowych na zamknięciu w czwartek kosztował 208,11 euro za MWh, a w kontraktach październikowych 212,2 euro MWh.

