Gaz ziemny we wtorek drożeje

We wtorek po godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych zdrożał o 2,61 proc., do 126,50 euro za MWh. Wzrosła też cena gazu ziemnego w kontraktach styczniowych o 2,63 proc. do 131,15 euro za MWh oraz lutowych - o 1,57 proc. do 131,50 euro za MWh.

W poniedziałek po godz. 17 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych kosztował 124,75 euro za MWh, a styczniowych - 129,03 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.