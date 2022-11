Gaz ziemny we wtorek po południu drożeje do 115,25 euro za MWh

Gaz ziemny we wtorek po godz. 17 holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych drożeje o 5,08 proc., do 115,25 euro za MWh. Rośnie również cena gazu ziemnego w kontraktach styczniowych o 3,8 proc., do 124,21 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach grudniowych w holenderskim hubie TTF kosztował 109,68 euro za MWh, a w kontraktach styczniowych 119,66 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.

