Gaz ziemny we wtorek po południu drożeje do 59,1 euro za MWh

We wtorek po południu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty drożeje o 6,58 proc., do 59,1 euro za MWh., a w kontraktach na marzec o 6,48 proc., do 59,65 euro za MWh.

We wtorek gaz ziemny około godz. 9.20 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty staniał o 0,83 proc., do 55 euro za MWh. Jego cena spadała też w kontraktach na marzec - o 0,93 proc., do 55,50 euro za MWh, a na kwiecień o 1,29 proc., do 56,34 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz w kontraktach na luty kosztował 55,45 euro za MWh, a z dostawą w marcu 56,02 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

