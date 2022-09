Gaz ziemny we wtorek po południu drożeje o 7,14 proc.

We wtorek przed godz.18.00 gaz ziemny w holenderski hubie TTF w kontraktach październikowych drożeje o 7,14 proc., do 204,2 euro za MWh. Rośnie też jego cena w kontraktach listopadowych o 6,76 proc., do 213,39 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach październikowych kosztował 190,58 euro za MWh., a w kontraktach listopadowych 199,86 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego br. gaz ziemny w holenderskim hubie TTF kosztował ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały poziom 349 euro za MWh.

