Gaz ziemny we wtorek po południu drożeje w Europie o 0,7 proc.

We wtorek ok. godz. 18.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach wrześniowych drożeje o 0,7 proc., do 194,5 euro za MWh.

W środę ok. godz. 18.00 cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF w kontraktach wrześniowych wzrosła o 0,74 proc., do ok. 194,5 euro za MWh.

Ceny gazu w kontraktach październikowych zwyżkowały o 1,3 proc., do 197,55 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu, za gaz ziemny w kontraktach wrześniowych płacono 193,06 euro za MWh, a za gaz w kontraktach październikowych 195,0 euro za MWh.

