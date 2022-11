Gaz ziemny we wtorek rano podrożał do 122,7 euro za MWh

We wtorek po godz. 9 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych podrożał o 7,91 proc., do 122,7 euro euro za MWh. Rosła też jego cena w kontraktach styczniowych o 7,31 proc., do 129 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych kosztował 113,7 euro za MWh, a w kontraktach styczniowych 120,2 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl