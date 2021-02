"Gazeta Polska Codziennie": przedstawiciele gastronomii będą skarżyć Skarb Państwa

Do szykowanego przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa chce przystąpić już ok. 200 przedsiębiorstw. Izba złoży wniosek, gdy zbierze się więcej firm - pisze poniedziałkowa "Gazeta Polska Codziennie"

Łączne straty wywołane lockdownem szacuje się na ok. 1 mld. zł. Żądaniem pozwu będzie ustalenie odpowiedzialności SP za straty. Sławomir Grzyb z zarządu IGGP powiedział "GPC", że zamierzają złożyć pozew, gdy zgłosi się od 650 do 1000 firm. Dodał, że pozew ma być złożony do końca marca.

Jak podaje izba, żądaniem pozwu zbiorowego jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego. Przedsiębiorcy przystępujący do pozwu oczekują odszkodowania za poniesione straty - podaje dziennik.