Gdańsk: 30 czerwca rusza nowa linia tramwajowa

30 czerwca uruchomiona zostanie nowa linia tramwajowa w południowej części miasta wzdłuż al. Pawła Adamowicza, łącząca dzielnice Jasień i Ujeścisko z Pieckami-Migowo. Tego samego dnia ruszy też po modernizacji torowiska tramwaj do pętli Stogi Plaża.

"Oba projekty - aleja Adamowicza i Stogi - wiązały się z licznymi wyzwaniami technicznymi. Niestety realizacja tych projektów przypadła też na czas epidemii" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz.

Podczas prac remontowych torów tramwajowych na Stogi okazało się na przykład, że pod ziemią odkryto wiele elementów infrastruktury, których nie było na żadnych mapach inżynieryjnych.

Na trasie wzdłuż alei Pawła Adamowicza, łączącej ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową, powstało sześć przystanków: "Królewskie Wzgórze", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia", "Ujeścisko" oraz "Lawendowe Wzgórze" - przystanek w pobliżu przedszkola nr 68. Aby ułatwić podróżnym możliwość przesiadki, powstał węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy "Ujeścisko" wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów (167 miejsc parkingowych samochodowych, w tym 11 dla niepełnosprawnych, 22 miejsca postojowe rowerowe). Al. P. Adamowicza pojadą tramwaje linii nr 12.

Inwestycja, oprócz budowy linii tramwajowej wzdłuż al. Pawła Adamowicza, obejmowała również sieć dróg i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa Al. Pawła Adamowicza jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Wykonawcą prac było konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI SA z Sopotu. Koszt inwestycji to 243 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi ok. 58,5 mln zł.

Na Stogach zmodernizowano ok. 3,7 tys. torów tramwajowych. Prace realizowane były na odcinku od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, wzdłuż ul. Wosia Budzysza, ul. Stryjewskiego i ul. Nowotnej do pętli Stogi Plaża. Przebudowano także przystanki tramwajowe, które zostały włączone do monitoringu wizyjnego sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej. Inwestycja zakłada też przebudowę istniejącego układu drogowego. Prace w tym zakresie jeszcze się nie zakończyły.

Wykonawcą prac na Stogach jest firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 110 mln zł, z czego ponad 46 mln zł to dofinansowanie unijne.