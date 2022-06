Gdańsk: 30 lat historii Giełdy Papierów Wartościowych - wystawa fotografii

Na dziedzińcu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otwarto w środę wystawę przygotowaną z okazji jubileuszu 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Prezentację będzie można oglądać do 23 czerwca

Prezes GPW Marek Dietl, obecny na otwarciu wyjaśnił, że wystawa pokazuje losy giełdy od jej reaktywacji w 1991 roku. Przypomniał zebranym historię giełdy na ziemiach polskich oraz porównał polską giełdę do amerykańskiej.

"Około 1900 roku giełda warszawska była tylko od 3 do 5 razy mniejsza od giełdy nowojorskiej. Dzisiaj ta różnica jest 150-krotna" - ocenił prezes. Tłumaczył, że za tym stoją dwie wojny światowe oraz komunizm. "Nastanie komunizmu sprawiło, że giełda przestała być potrzebna. I w latach 90-tych zaczęto pracować nad reaktywacją giełdy i to co wydarzyło się w tym czasie, można oglądać na tej wystawie" - dodał.

Obecny na otwarciu wystawy wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda podkreślił, że Giełda Papierów Wartościowych jest "symbolem polskiego sukcesu gospodarczego". "Przez 30 lat udało się zbudować silną instytucję, jedną z największych giełd na świecie od zera" - ocenił. Wskazał, że w państwie postkomunistycznym, gdzie nie było kapitału, trzeba było budować wszystko od nowa. "I to jest sukces nas wszystkich, nas Polaków" - powiedział.

Wystawa fotograficzna będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do 23 czerwca. W wakacje będzie prezentowana w 10 miejscowościach turystycznych w ramach "Lata z Radiem". Wcześniej można było ją oglądać m.in. w Zamościu, Nowym Sączu i Elblągu.

