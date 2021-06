Gdańsk: Aleja Włazów jest już dostępna dla spacerowiczów

Wokół przepompowni ścieków przy ul. Ołowianka 4 powstała Gdańska Aleja Włazów. To warta ponad 1,6 mln zł inwestycja, w ramach której atrakcyjny turystycznie teren zyskał nową, zieloną przestrzeń do spacerów o powierzchni 5 tys. m kw. W piątek została udostępniona.

Budową nowej ścieżki na północnym cyplu Ołowianki zajęła się Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna. W ramach przedsięwzięcia do industrialnej, surowej przestrzeni wprowadzone zostały nowe nasadzenia, tworzące wielogatunkową kompozycję krzewów iglastych i liściastych, traw ozdobnych i kwiatów. W alejki spacerowe wkomponowano włazy kanalizacyjne. Na końcu drogi znajdują się maszty, które powstały w 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

"To nie tylko kolejna przyjazna przestrzeń w Śródmieściu, po której swobodnie będzie można przejść od kładki w stronę masztów. Jest to także przestrzeń, która pokazuje historię naszego miasta w nietypowy sposób. Chodząc po ulicach często widzimy różne włazy. Te, które tutaj pokazujemy, są nie tylko z Gdańska, z różnych okresów historycznych, ale również z miejsc zaprzyjaźnionych. Wszystkim którzy się do tego przyczynili, bardzo dziękuję" - podkreśliła w piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Przestrzeń spacerową tworzą trzy alejki: włazów historycznych, współczesnych włazów polskich i włazów zagranicznych.

"Od lat kolekcjonujemy gdańskie zabytki inżynierii sanitarnej, czego efektem jest między innymi Gdański Szlak Wodociągowy. Przy okazji remontów i inwestycji, zbieraliśmy także zabytkowe włazy kanalizacyjne. Kolejne pozyskaliśmy dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych miast w Polsce i na świecie" - wyjaśnił prezes zarządu GIWK Jacek Skarbek.

Aleja włazów historycznych składa się z 19 włazów z okresu międzywojennego, odnalezionych i zdemontowanych w trakcie remontów w Gdańsku, dwóch włazów z Grudziądza oraz jednego włazu bydgoskiego.

Druga ścieżka obejmuje eksponaty z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi, Opola, Olsztyna, Szczecina, Torunia, Rzeszowa, Katowic, Krakowa, Poznania, Zielonej Góry, Warszawy, Lublina, Kielc, Końskich, Gdyni, Sopotu oraz Kościerzyny. Są to włazy stosowane w tych miastach współcześnie, które GIWK udało się pozyskać dzięki życzliwości lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych.

W trzeciej alejce znajduje wyprodukowany w 2017 roku właz z Turku stworzony dla upamiętnienia 100 rocznicy powstania Finlandii, a także niemiecki właz używany obecnie w Bremie oraz włazy z Petersburga i Charkowa.

Od lipca dostępna będzie specjalna aplikacja edukacyjna, wykorzystująca technologię AR. Wszyscy, którzy pobiorą ją na początku spaceru, będą mogli zagrać w interaktywną grę. Zadanie będzie polegało między innymi na poprawnym wskazaniu co można, a czego nie można wrzucać do odpływu. Używając aplikacji, będzie można też przenieść się do czasów, w których powstawały pierwsze nowoczesne sieci kanalizacyjne lub zobaczyć wirtualną, podziemną drogę ścieków. Aplikacja będzie też pomocna w odkrywaniu kolejnych elementów spaceru Aleją Włazów.

Inwestycja zrealizowana przez miejską spółkę GIWK kosztowała w sumie 1 628 510 zł netto.

