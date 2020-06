Gdańsk: Będzie powtórzony przetarg na budowę linii tramwajowej

Powtórzony zostanie przetarg na budowę I etapu linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku. Pod koniec maja otwarto dwie oferty na realizację tego odcinka, jednak postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte. Obie oferty były zbyt drogie.

W pierwszym przetargu oferty złożyło konsorcjum z liderem spółką Tor-Kar-Sson (prawie 38 mln zł) oraz MTM S.A. (ponad 38,8 mln zł), podczas gdy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) przeznaczyła na ten cel 20 mln złotych.

"Wpływ na tak wysoką cenę mógł mieć nie tylko zakres prac, ale wskazany w zamówieniu termin zakończenia określony na grudzień 2020 r. Dlatego też zdecydowano, aby termin realizacji w nowym postępowaniu określić w miesiącach, co w przypadku długiej procedury zamówień publicznych, wskazuje realny czas na prowadzenie robót. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca na wykonanie zadania będzie miał okres 10 miesięcy - licząc od daty podpisania umowy" - poinformowała we wtorek Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej DRMG.

Dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz wyjaśnił, że czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania przetargowego, od momentu ogłoszenia przetargu do zawarcia umowy, to ok. trzy miesiące.

"Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, to oferty wykonawców poznamy na przełomie lipca i sierpnia, a umowa mogłaby zostać zawarta we wrześniu. Prace na torowisku ruszą wtedy jesienią, ale z uwagi na zakres prac oraz zbliżający się okres zimowy, w którym nie mogą być prowadzone roboty na torowisku, zakończenie realizacji I etapu Nowej Warszawskiej przypadać będzie w 2021 roku" - dodał Bartosiewicz.

Inwestycja obejmuje I etap linii tramwajowej Nowa Warszawska, tj. skrzyżowanie al. Havla z ul. Łódzką.

W II etapie planowane jest dokończenie trasy tramwajowej od przystanku przy ul. Łódzkiej do pętli Jabłoniowa/al. Pawła Adamowicza. Ogłoszenie przetargu dla tej części inwestycji ma nastąpić w II połowie roku. Zakończenie prac przewidziano na grudzień 2021 r.

To nie pierwsze postępowanie przetargowe ws. linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku. W styczniu tego roku zamiar budowy nowej trasy zgłosiło osiem firm i konsorcjów. Najtańsza oferta opiewała wówczas na ok. 62,7 milionów złotych, podczas gdy DRMG oszacowała koszt inwestycji na ok. 38 mln zł. W tej sytuacji postanowiono podzielić całe przedsięwzięcie na dwa etapy i rozpisać na nie odrębne przetargi.

Po zakończeniu budowy obu etapów powstanie połączenie tramwajowe od al. Havla do al. Adamowicza o długości ok. dwóch kilometrów. Dzięki tej inwestycji znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum Gdańska.

Budowa Nowej Warszawskiej jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.