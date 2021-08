Gdańsk: Będzie remont Mostu Siennickiego

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Mostu Siennickiego - poinformowała w środę Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Modernizacja obiektu jest konieczna ze względu na jego zły stan techniczny.

Jak wyjaśniła Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej DRMG, przebudowa ma nie tylko zwiększyć nośność mostu i zmniejszyć koszty eksploatacji przeprawy, ale także poprawić bezpieczeństwo i sprawność ruchu.

"Pierwszym krokiem w tym celu będzie opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach" - przekazała.

Projekt będzie opierał się na koncepcji, która została zlecona przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Zakłada ona budowę nowych przęseł i przyczółków mostu.

"Biuro projektowe, z którym zostanie podpisana umowa, będzie przeprowadzać badania geologiczne i geotechniczne oraz inwentaryzację obiektu. Niezbędne będzie także sprawdzenie nośności fundamentów, przyczółków oraz ustroju nośnego w kontekście możliwości wykorzystania ich podczas przebudowy. Oprócz opracowania pełnej dokumentacji projektowej, biuro projektowe pozyska wszelkie niezbędne zgody konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych" - podała Niezgoda.

Otwarcie ofert zaplanowano na wrzesień. Prace projektowe mają potrwać niecały rok.

Zlokalizowany nad Martwą Wisłą Most Siennicki został oddany do użytku w 1912 r. W chwili otwarcia był największą zwodzoną przeprawą nad Bałtykiem. W trakcie II wojny światowej został on poważnie uszkodzony. Zniszczeniu uległy m.in. wieżyczki operatorów. W 1947 r. został odbudowany jako most stały. Z uwagi na zły stan techniczny pod koniec lat 80. obiekt został rozebrany i wybudowany na nowo, według projektu Maksymiliana Wolffa.

Przez wiele dekad, do otwarcia tunelu pod Martwą Wisłą, Most Siennicki był jedynym drogowo-tramwajowym połączeniem Wyspy Portowej z resztą miasta.

Ostatni remont obiekt przeszedł sześć lat temu. W trakcie prac wzmocniono jego konstrukcję i wymieniono nawierzchnię. W czerwcu ubiegłego roku, z uwagi na problemy z pochodzącymi z początku XX wieku fundamentami przyczółków, wprowadzono na nim ograniczenie prędkości do 30 km/godz. i zakaz przejazdu pojazdów o masie powyżej 10 ton.

Jak podkreśliła Niezgoda, Most Siennicki nie jest jedynym obiektem planowanym do przebudowy. "W ostatnich tygodniach ogłosiliśmy przetargi dotyczące opracowania projektów przebudowy mostu na ul. Osiedle i ul. Opłotki, w ciągu ul. Litewskiej, nad Opływem Motławy w ciągu ul. Zawodników oraz nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice w Gdańsku. Niebawem planowane jest także ogłoszenie przetargu na opracowania projektu modernizacji mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą wraz z modernizacją chodników i nawierzchni jezdni w ul. Toruńskiej" - wytłumaczyła.

