Gdańsk: Deficyt 565,2 mln zł w projekcie budżetu miasta na 2021 r.

Ponad 4,3 mld zł wydatków i blisko 3,8 mld zł dochodów zakłada projekt budżetu miasta Gdańska na 2021 r., który trafił w piątek do Rady Miasta Gdańsk. Sesja budżetowa RMG ma odbyć się 17 grudnia.

Projekt budżetu na 2021 r. przekazała w piątek przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszce Owczarczak prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

Planowany deficyt w budżecie Gdańska na 2021 rok wyniesie 565,2 mln zł. Główne tego przyczyny to: rosnące wydatki dotyczące edukacji, kolejne zmiany w PIT, epidemia COVID-19, niższe dochody z komunikacji miejskiej i utrzymane wysokie wydatki na najważniejsze miejskie inwestycje.

"Wielokrotnie, w różnych dyskusjach na temat finansów publicznych słyszymy o tym, że dochody gmin, dochody miast rosną. I to jest prawda, co do zasady rosną. Ale nieproporcjonalnie szybciej rosną wydatki. Te rozjeżdżające się nożyce są powodem, po pierwsze deficytu, ale po drugie trudnej sytuacji samorządów w skali całej Polski" - powiedziała na konferencji prasowej, prezentującej projekt budżetu na przyszły rok, Dulkiewicz.

Podatki i opłaty lokalne, które są ustalane przez samorząd przyniosą do budżetu Gdańska 535,7 mln zł, czyli nieco ponad 6 procent więcej w porównaniu do 2020 r.

Wyższe wpływy zaplanowano także z tytułu sprzedaży majątku, czyli m.in. miejskich działek. W bieżącym roku, z uwagi na sytuację pandemiczną sprzedaż została wstrzymana, a zatem w roku 2021 r. w budżecie miasta powinno się znaleźć dodatkowo 92 mln zł z tego tytułu.

O blisko 20 proc. wzrośnie budżet komunikacji miejskiej. Na ten cel Gdańsk planuje wydać blisko 305 mln zł. To oznacza, że blisko 74 proc. budżetu ZTM pochodzi z budżetu miasta, a ze sprzedaży biletów zaplanowano wpływy na poziomie 109 mln zł, czyli mniej niż 1/3 całego budżetu na komunikację.

Spore będą wydatki miasta na "janosikowe" czyli fundusz, na który składają się bogate samorządy. Gdańsk musi oddać z tego tytułu 58,9 mln zł, czyli o 20 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

Z kolei wydatki inwestycyjne miasto Gdańsk planuje na poziomie 745,6 mln zł.

Wśród największych inwestycji 2021 roku są: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - 87,1 mln zł, dofinansowanie budowy 217 mieszkań przez gdańskie TBS-y - 60,6 mln zł, Nowa Warszawska - 60,1 mln zł, rewitalizacja dzielnic - 51,7 mln zł, program przeciwpowodziowy - 33,5 mln zł, węzły integracyjne przy dworcu Gdańsk Główny i Wrzeszcz - 33,5 mln zł, modernizacje obiektów oświatowych - 29,1 mln zł, rewaloryzacja ulic Głównego Miasta - 25,1 mln zł i rozbudowa ul. Kartuskiej - 19,3 mln zł.

Owczarczak wyjaśniła, że złożony projekt budżetu zostanie teraz niezwłocznie przekazany komisji stałym Rady Miasta Gdańska. Do 30 listopada będą opiniować dokument. Następnie projekt trafi do Komisji Strategii i Budżetu. Gremium to do połowy grudnia przedstawi swoje stanowisko. Sesja budżetowa Rady Miasta Gdańska jest zaplanowana na 17 grudnia.