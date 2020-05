Gdańsk: Dwie oferty w przetargu na I etap nowej linii tramwajowej

Dwie oferty złożono w przetargu na budowę I etapu linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku. Dzięki tej inwestycji znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum.

Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) poinformowała, że w czwartek otwarto dwie oferty od konsorcjum z liderem spółką Tor-Kar-Sson (prawie 38 mln zł) oraz MTM S.A (ponad 38,8 mln zł). Na realizację zadania DRMG zabezpieczyła 20 mln złotych.

"Obecnie oferty będą podlegały analizie pod względem formalno-prawnym i finansowym" - wyjaśniła Niezgoda.

Inwestycja obejmuje I etap linii tramwajowej Nowa Warszawska tj. skrzyżowanie al. Havla z ul. Łódzką. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez zakłóceń, to zakończenie robót planowane jest na koniec 2020 r.

W II etapie planowane jest dokończenie trasy tramwajowej od przystanku przy ul. Łódzkiej do pętli Jabłoniowa/al. Pawła Adamowicza. Ogłoszenie przetargu dla tej części inwestycji ma nastąpić w II połowie roku. Zakończenie prac przewidziano na grudzień 2021 r.

To nie pierwsze postępowanie przetargowe ws. linii tramwajowej Nowa Warszawska. W styczniu tego roku zamiar budowy nowej trasy zgłosiło osiem firm i konsorcjów. Najtańsza oferta opiewała wówczas na ok. 62,7 milionów złotych, podczas gdy DRMG oszacowała koszt inwestycji na ok. 38 mln zł. W tej sytuacji postanowiono podzielić całe przedsięwzięcie na dwa etapy i rozpisać na nie odrębne przetargi.

Po zakończeniu budowy obu etapów powstanie połączenie tramwajowe od al. Havla do al. Adamowicza o długości ok. dwóch kilometrów.

Budowa Nowej Warszawskiej jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.