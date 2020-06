Gdańsk: Działacze PiS apelują do samorządowców o współpracę z rządem przy przekopie Mierzei Wiślanej

Poseł PiS Kacper Płażyński oraz radny Jerzy Barzowski zaapelowali do samorządowców o współpracę z rządem przy przekopie Mierzei Wiślanej. Proponują, aby radni sejmiku pomorskiego przyjęli apel, w którym poprą realizację tej inwestycji.

Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa pomorskiego, Jerzy Barzowski, złożył w czwartek w Urzędzie Marszałkowskim projekt apelu dotyczący współpracy samorządowców z władzą państwową przy przekopie Mierzei Wiślanej.

Treść oświadczenia przedstawił w czwartek na konferencji prasowej przed siedzibą UMWP.

"Sejmik województwa pomorskiego wzywa przedstawicieli wszystkich organów władz publicznych do zgodnej współpracy mającej na celu zakończenie w terminie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną" - głosi apel.

W deklaracji podkreślono, że przekop "jest przedsięwzięciem niezwykle ważnym dla bezpieczeństwa i rozwoju Pomorza i całej Polski".

"Realizacja tej inwestycji zapewnia Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, co jest istotne z punktu widzenia militarnego, zwłaszcza w kontekście działań polityki Federacji Rosyjskiej. Budowa nowej drogi wodnej przyczyniła się też istotnie dla rozwoju gospodarczego Pomorza. Prowadzona inwestycja zapewnia dziś miejsca pracy w wielu pomorskich firmach uczestniczących w projekcie. Jej planowane dokończenie przyczyni się zaś do rozwoju wielu obecnych na Pomorzu branż - od transportowej po turystyczną" - wskazano.

"Wobec powyższego sejmik województwa pomorskiego wyraża stanowisko, że przekop Mierzei Wiślanej powinien być realizowany bez względu na bieżące uwarunkowania partyjne, a sens ważnej dla naszego regionu i naszej ojczyzny inwestycji nie może być podważany na potrzeby rozgrywek politycznych" - napisano.

Barzowski ma nadzieję, że radni Koalicji Obywatelskiej poprą projekt apelu. Dokument ma być procedowany na najbliżej sesji sejmiku pomorskiego 22 czerwca.

W konferencji przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego uczestniczył również poseł PiS Kacper Płażyński.

Przypomniał, że dwa lata temu sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. "Radni Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prawa i Sprawiedliwości ponad podziałami przyjęli uchwałę, mówiąc stanowczo, że popierają tę inwestycję, bo ona jest kołem zamachowym dla całego regionu"- mówił Płażyński.

Podkreślił, "że przekop Mierzei jest równie ważny dla Pomorza". Wyjaśnił, że w budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zaangażowanych jest 50 firm, zatrudniających tysiące ludzi. W ocenie Płażyńskiego ewentualne odstąpienie od inwestycji może skutkować zapaścią finansową dla lokalnych przedsiębiorców.

"Składamy ten projekt uchwały do sejmiku pomorskiego, aby dać szansę radnym Platformy Obywatelskiej odciąć się od zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego, który chce zatrzymać przekop. Radni muszą pokazać, czy są po stronie mieszkańców Pomorza, czy po stronie partyjnych interesów" - oświadczył polityk.

W 33-osobowym sejmiku pomorskim Koalicja Obywatelska ma 18 radnych, 13 radnych ma Prawo i Sprawiedliwość, dwóch radnych należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu, aby wstrzymać budzące kontrowersje wydatki - na przekop Mierzei Wiślanej, CPK i Polską Fundację Narodową - a środki przekazać na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną - jeden z głównych projektów rządu PiS - ma powstać w miejscowości Nowy Świat; liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 m. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.