Gdańsk: Energa Oświetlenie wymieniła ponad połowę opraw latarni

Ponad połowę opraw z sodowych na ledowe w latarniach ulicznych w Gdańsku wymieniła już Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy Orlen - podało w czwartek biuro prasowe Grupy Energa.

Wymiana ok. 4 tys. (ponad ćwierć wszystkich) opraw na energooszczędne oprawy LED to efekt umowy podpisanej przez Energę Oświetlenie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Dotyczy ona świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gdańska od początku października br. do końca września 2024 roku.

"Cieszymy się, że właśnie w Gdańsku udało nam się sfinalizować szereg prac związanych z zapewnieniem nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Już w 2017 roku przeprowadziliśmy wymianę części opraw na terenie Gdańska i dzięki temu obecnie białym światłem świeci już 8,5 tys. punktów. Wymiana opraw to kolejny krok na drodze do poprawy jakości, a także uzyskania oszczędności oświetlenia" - powiedział, w komunikacie prasowym, wiceprezes zarządu Energi Oświetlenie Marcin Stojek.

Wymiana opraw oświetleniowych w Gdańsku spowoduje znaczącą redukcję zużycia energii elektrycznej. Dotychczas wykorzystywane w Gdańsku oprawy zużywały rocznie ok. 2 mln kWh. Nowe zużyją w tym samym okresie czasu ok. 830 tys. kWh, czyli o 60 proc. mniej energii.

Dzięki temu znacząco zmniejszy się też emisja CO2 i innych szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Wymiana opraw pozwoli na osiągnięcie redukcji emisję dwutlenku węgla na poziomie 958 ton w skali roku. W przypadku innych związków roczna redukcja wyniesie: ok. 853 kg tlenów siarki, ok. 790 kg tlenków azotu, ok. 344 kg tlenku węgla oraz ok. 45 kg pyłu całkowitego.

Poza tym, światła LED są przyjazne dla oka i nie powodują jego podrażnienia ani zmęczenia. Oprawy zamontowane w wybranych lokalizacjach Gdańska emitują światło maksymalnie zbliżone do naturalnego światła dziennego. Dodatkowym atutem doboru optyki opraw jest wysoki poziom równomierności oświetlenia. Pozwoliło to wyeliminować tzw. zjawisko stroboskopu, czyli występowanie naprzemiennie oświetlonych i nieoświetlonych powierzchni.