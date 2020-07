Gdańsk: Kamienice na Dolnym Mieście odzyskują dawny blask

Jedenaście kamienic Dolnego Miasta w Gdańsku odzyskało dawny blask. Na remont czekają kolejne budynki. Prace związane z modernizacją nieruchomości są częścią programu rewitalizacji dzielnic Gdańska.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego(EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

"Model rewitalizacji, który stosujemy na Dolnym Mieście wykorzystuje środki europejskie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale zakłada też współpracę ze spółkami, np. TBS Motława, wykorzystuje środki własne w ramach inwestycji Gdańskich Nieruchomości, jak i Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Rewitalizacja Dolnego Miasta otrzymała nagrodę Komisji Europejskiej za najlepszy projekt rewitalizacyjny pokazując tym samym, że musi być synergia działań różnych instrumentów" - powiedział zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, cytowany w komunikacie prasowym przesłanym PAP we wtorek.

Pierwsze prace związane z odrestaurowywaniem budynków rozpoczęły się w 2017 roku, ostatnie zostaną zrealizowane z końcem 2022 roku. Najczęściej modernizacją obejmowane są elewacje budynków, izolacje przeciwwilgociowe oraz klatki schodowe.

"Do tej pory wyremontowanych zostało jedenaście budynków należących do wspólnot mieszkaniowych mieszczących się na Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu. Kolejne 10 wspólnot rozpocznie roboty budowlane jeszcze w tym roku" - wyjaśniła, cytowana w komunikacie prasowym, zastępczyni dyrektora BRG i kierowniczka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Wspólnoty mieszkaniowe - które są partnerami w projektach rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem - zostały wyłonione w 2017 r. w drodze konkursu.

"Przystępując do projektu wspólnoty mieszkaniowe mogły aplikować o środki na remonty części wspólnych budynków: elewacji, klatki schodowej, dachu czy izolacji przeciwwilgociowej, w wysokości maksymalnie do 120 tys. zł. wydatków kwalifikowalnych. Natomiast przy dodatkowej realizacji otoczenia, wydatki te mogły wzrosnąć maksymalnie do 180 tys. zł. Każdy partner musiał jednak wnieść wkład własny w wysokości 15 proc. wydatków kwalifikowalnych oraz pokryć wszystkie wydatki niekwalifikowalne" - wyjaśniła Agnieszka Siedlecka z Biura Rozwoju Gdańska.

Dodała, że w wyniku naboru wyłoniono 32 wspólnoty, jednak dwóch partnerów wycofało się z realizacji projektu z powodu braku środków na sfinansowanie wkładu własnego. Obecnie łączna kwota dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych wynosi ponad 2,84 mln zł.

Modernizacja kamienic jest częścią większego programu rewitalizacyjnego prowadzonego na terenie zaniedbanych gdańskich dzielnic, w tym - oprócz Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia - Nowego Portu, Biskupiej Górki i Oruni. Cały projekt nadzoruje i prowadzi Biuro Rozwoju Gdańska.

Dolne Miasto, leżące na wschodnim brzegu Motławy, jest częścią Śródmieścia. II wojnę światową przetrwało bez większych zniszczeń. Na zabudowę Dolnego Miasta, oddalonego ok. 15 minut pieszo od centrum, składają się głównie XIX-wieczne kamienice i budynki przemysłowe oraz nieliczne 10-piętrowe bloki z czasów PRL.