Gdańsk: Miasto podpisało nowe umowy przewozowe z GAiT

Miasto Gdańsk podpisało nowe umowy przewozowe ze spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje (GAiT). Umowa autobusowa została zawarta na lata 2023-2032, a tramwajowa na okres 2023-2044.

Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku przekazał w komunikacie prasowym, że obecna umowa autobusowa kończy się w roku 2026 a tramwajowa w 2030. "Spółka będzie inwestować w nowy tabor (trasa GPW, Zielony Bulwar, wymiana N8C, autobusy zeroemisyjne) oraz w infrastrukturę, tj. nową zajezdnię autobusowo-tramwajową na Ujeścisku. Na ten cel są potrzebne środki finansowe, których źródłem będą m.in. obligacje oraz zaciągnięte kredyty. Długoletni kontrakt z Gminą Miasta Gdańska to solidna gwarancja dla banków; kontrakty te dadzą spółce możliwość wynegocjowania korzystnych warunków zaciągnięcia zobowiązań" - wskazał.

Dodał, że dotychczas Gmina Miasta Gdańska płaciła spółce miejskiej GAIT wynagrodzenie za świadczone usługi przewozowe oraz, że miało to formę rekompensaty, tj. wypłaty środków finansowych na pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych. Przy wyliczaniu wielkości należnej rekompensaty uwzględniano wszystkie koszty stałe i zmienne związanie z działalnością przewozową wraz z kosztem amortyzacji. "Nowością w podpisanych dziś kontraktach jest pokrycie części kosztów (amortyzacji) przez tzw. rekompensatę inwestycyjną. Rekompensata ta jest wniesiona do spółki w formie dokapitalizowania. Dla miasta jest to korzystny model finansowania, ponieważ koszty inwestycyjne mogą zostać pokryte z wydatków majątkowych, a nie z bieżących, tak jak to miało miejsce dotychczas" - wyjaśnił Sieliwończyk.

Cytowany w komunikacie zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski stwierdził, że podpisanie nowych, długoletnich umów z miejską spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje to gwarancja rozwoju komunikacji miejskiej w mieście. "Dzięki zagwarantowaniu trwałego finansowania możemy zainwestować w nowoczesny i niskoemisyjny tabor oraz myśleć o kolejnych inwestycjach w nowe trasy tramwajowe. Dla pasażerów oznaczać to będzie rozwój i dbałość o jakość transportu miejskiego a dla kierowców i motorniczych pewność zatrudnienia w dobrym miejscu pracy" - podkreślił.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Sebastian Zomkowski wskazał, że nowe umowy oprócz zabezpieczenia rocznej pracy przewozowej na poziomie 14 mln 980 tys. wozokilometrów w trakcji tramwajowej i 15 mln 420 tys. wozokilometrów w trakcji autobusowej, dokładnie definiują kryteria jakościowe usług. "Dotyczy to m.in. sposobu obsługi osób z niepełnosprawnością przez kierujących pojazdy. Inną kwestią, którą reguluje ten dokument ma być wyposażenie pojazdów w elektroniczne tablice informacyjne. Integralną częścią umów jest też katalog kar finansowych, które miasto może nałożyć na spółkę w przypadku wystąpienia uchybień w jakości świadczonych usług" - dodał.

W komunikacie przekazano, że szacowana wartość umów to ponad 2 mld 462 mln zł brutto w przypadku autobusów i ponad 7 mld 661 mln zł brutto w przypadku tramwajów.

