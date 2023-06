Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej podpisało porozumienie o partnerstwie z PŻB

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podpisało porozumienie o partnerstwie z Polską Żeglugą Bałtycką S.A, operatorem marki Polferries. Cieszę się, że jako polska instytucja kultury możemy razem działać na rzecz upowszechniania informacji o przeszłości naszego kraju – mówił w czwartek dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prof. Grzegorz Berendt.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego rozpoczynającego współpracę pomiędzy Polską Żeglugą Bałtycką S.A., a Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się w czwartek na pokładzie promu Nova Star, zacumowanym przy terminalu promowym Westerplatte.

"Nasza firma jako jedyna łączy rejon stolicy Szwecji z Trójmiastem. Na naszych promach ruch odbywa się codziennie. Mamy na tej linii dwa promy. Rozpoczynamy projekt, w trakcie którego będziemy również promować Muzeum II Wojny Światowej poprzez nasze kampanie reklamowe na terenie Skandynawii, organizować większy ruch turystyczny skierowany również na te tereny. Łączy nas lokalizacja, bowiem pływamy z Westerplatte, rejonu który jest częścią muzeum" - powiedział dyrektor pionu rozwoju biznesu w Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A. Andrzej Kałwa.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prof. Grzegorz Berendt przypomniał, że od kwietnia 2017 roku Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku jest oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

"To sprawia, że jako instytucja kultury bardzo nam zależy na tym, aby w różnych wymiarach działać na terenie Westerplatte. Cieszę się ogromnie, że jako polska instytucja kultury możemy razem działać na rzecz upowszechniania informacji o przeszłości naszego kraju, o naszych doświadczeniach społecznych i narodowych, tak aby ta informacja docierała do naszych sąsiadów z basenu Morza Bałtyckiego" - podkreślił.

Rzecznik prasowy PŻB Polferries Michał Arciszewski powiedział PAP, że podpisane w czwartek porozumienie ma przede wszystkim aspekt społeczny.

"Zależy nam na tym, aby upowszechniać polską historię, upowszechniać to co na Westerplatte wydarzyło się w 1939 roku. Istotnym elementem z punktu widzenia naszych pasażerów może być to, że po podróży z nami, jeżeli zachowają oni kartę pokładową, przez miesiąc od odbycia rejsu będą mogli skorzystać z zakupu biletu normalnego do muzeum, w cenie biletu ulgowego. Jest pewien ukłon, który ma przyczynić się do popularyzacji historii Polski i Muzeum II Wojny Światowej" - wskazał.

"W dalszej perspektywie mamy w planach organizację różnego rodzaju inicjatyw edukacyjnych i promujących naszą historię, ale także naszą ofertę. Jesteśmy także zainteresowani pogłębianiem tej współpracy i rozszerzaniem jej o inne podmioty" - dodał Michał Arciszewski.

