Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej udostępniło miejsca noclegowe dla medyków

Muzeum II Wojny Światowej oddało do dyspozycji personelu medycznego szpitali zakaźnych 5 pokoi znajdujących się w części hotelowej placówki - przekazała w piątek rzeczniczka muzeum Hanna Mik. Nocleg przygotowano z myślą o lekarzach, pielęgniarkach oraz ratownikach, którzy obawiają się po dyżurach wracać do swoich rodzin.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki podpisali w piątek porozumienie, dzięki któremu od 20 kwietnia pracownicy szpitali zakaźnych - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, sanitariusze - będą mogli skorzystać z bezpłatnego noclegu w muzeum.

"Pracownicy służby zdrowia są na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Walczą o zdrowie i życie pacjentów narażając własne. Musimy zapewnić im optymalne warunki pracy. Dziękuję dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej za współpracę i przeznaczenie pokoi dla pracowników szpitali zakaźnych" - oświadczył cytowany w komunikacie prasowym, wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Dla personelu medycznego, opiekującego się pacjentami hospitalizowanymi z powodu COVID-19, przygotowano pięć w pełni wyposażonych pokoi z własnym węzłem sanitarnym oraz dostępem do kuchni. Pokoje znajdują się w części hotelowej Muzeum II Wojny Światowej. Zostaną udostępnione medykom, którzy z obawy o zdrowie najbliższych woleliby odpocząć w izolacji od rodziny.

"Chcielibyśmy tym gestem wesprzeć pracowników pomorskiej służby zdrowia, którzy codziennie swoją intensywną pracą i oddaniem, realnie pomagają osobom najbardziej potrzebującym w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Zarówno ja, jak i wszyscy pracownicy Muzeum II Wojny Światowej cieszymy się i jesteśmy dumni, że możemy pomóc tym, którzy na co dzień poświęcają swoje życie dla dobra innych" - wyjaśnił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki, zacytowany w komunikacie.

Na korzystających z noclegu medyków, czekać będą publikacje muzealnego wydawnictwa, m.in. "Fighting and Suffering. The Polish experience of World War II. Walka i Cierpienie. Polskie doświadczenie II wojny światowej", prezentująca spojrzenie na największy w dziejach świata konflikt zbrojny z perspektywy władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, sanitariusze będą mogli zapoznać się również z najnowszą publikacją z serii naukowej Muzeum - "Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie" Stephena R.C. Hicksa oraz książką Wojciecha Grotta "Podpułkownik Jan Kowalewski (1892-1965)".

Autorka: Anna Machińska

