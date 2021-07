Gdańsk: Na Matarni powstała nowa stacja monitorująca jakość powietrza

W Gdańsku Matarni stanęła pierwsza na Pomorzu stacja pomiaru zanieczyszczeń pochodzących z emisji liniowej: ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Inwestycja pochłonęła blisko 600 tys. zł.

W środę odbyła się uroczysta prezentacja nowo wybudowanej stacji, w której wzięli udział m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przedstawiciele fundacji "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej" (ARMAG).

Obiekt znajduje się na pasie zieleni przy ul. Słowackiego, obok ronda im. Jacka Karczmarskiego. Jak wyjaśniła dyrektor fundacji ARMAG Magdalena Hass, decyzja o lokalizacji punktu w tym miejscu nie jest przypadkowa. Jest to duży węzeł komunikacyjny, który odzwierciedla pewne zjawiska emisyjne i jest reprezentatywny dla Trójmiasta.

"To pierwsza stacja komunikacyjna na Pomorzu. Bada ona narażenie mieszkańców na oddziaływanie emisji liniowej i dostarcza danych na temat poziomów stężenia zanieczyszczeń powietrza. Pomiar emisji komunikacyjnej jest bardzo ważny do przeprowadzenia różnego rodzaju analiz, do zarządzania ruchem, przygotowania strategii transportu dla miasta"- powiedziała.

Stanowisko wyposażone jest w sprzęt pomiarowy: analizator tlenków azotu, analizator tlenku węgla, analizator pyłu PM10, PM2.5 oraz PM1, system kalibracji (kalibrator z GPZ i kompresorem), system poboru próby (manifold), system zbierania i komunikacji danych (datalogger z oprzyrządowaniem), a także stację meteorologiczną.

"To pierwsza stacja sieci ARMAG, która będzie działała w trybie liniowym, czyli będzie monitorowała zanieczyszczenia pochodzące z transportu samochodowego. Pokaże ona, jak duży wpływ na atmosferę ma ruch drogowy. Cele strategiczne całego obszaru metropolitalnego związane z ochroną powietrza, ochroną środowiska są niezwykle istotne. To zadanie nie tylko dla samorządów, ale dla całej naszej społeczności, również środowiska akademickiego" - zaznaczył rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes zarządu fundacji ARMAG prof. Piotr Stepnowski.

Stacja pomiarowa przy ul. Słowackiego powstała w ramach projektu "Rozbudowa monitoringu atmosfery aglomeracji trójmiejskiej" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Koszt budowy obiektu wyniósł niecałe 600 tys.

Jak przypomniała Dulkiewicz, w całym Trójmieście jest dziewięć stacji, które mają za zadanie monitorować jakość powietrza. W Gdańsku tego typu urządzeń jest sześć.

"Stała i profesjonalna kontrola jakości powietrza to tylko jedno z naszych działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza. Kontynuujemy również program związany z wymianą kopciuchów. Od 1 lipca w urzędzie miasta działa Biuro Energetyki. W ubiegłym roku przekazaliśmy ponad 1,6 zł na wymianę systemu ogrzewania w lokalach komunalnych. Zakupiliśmy specjalny pojazd - laboratorium dla potrzeb straży miejskiej, aby wzmocnić nasz Ekopatrol" - podkreśliła.

Poziomy stężeń z nowej stacji można śledzić na stronach internetowych Fundacji ARMAG: https://airpomerania.pl/ oraz https://armaag.gda.pl/.

"Im czystsze jest powietrze, tym lepiej się czujemy. W aglomeracji trójmiejskiej jakość powietrza z roku na rok się poprawia. Poziomy stężeń spadają. Chcemy, aby te poziomy były jak najniższe. Dążymy do standardów Światowej Organizacji Zdrowia m.in. w zakresie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w atmosferze. Wciąż musimy podejmować działania, których celem jest zachęcanie mieszkańców do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne i korzystania z komunikacji miejskiej, a także usprawnianie ruchu samochodowego. Pamiętajmy, że największa emisja jest zazwyczaj w godzinach szczytu komunikacyjnego, kiedy mamy korki, dlatego bardzo ważna jest płynność ruchu. Konieczna jest również edukacja mieszkańców w zakresie ochrony powietrza"- powiedziała PAP dr Michalina Bielawska, specjalista ds. analiz i prognoz z Fundacji ARMAG

Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot" założona została w 1993 roku przez Gdańsk, Gdynię , Sopot i Tczew oraz spółkę Nederpol. Dzięki Fundacji prowadzony jest ciągły monitoring stanu jakości powietrza, w tym w szczególności badanie stężeń takich zanieczyszczeń jak: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów zawieszonych, tlenku węgla, ozonu czy benzenu. Organizacja przygotowuje i upowszechnia w różnych formach informacje o stanie powietrza atmosferycznego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl