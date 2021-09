Gdańsk: Na Morenie powstanie nowa szkoła podstawowa

Przy ulicy Morenowe Wzgórze w gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo powstanie publiczna szkoła podstawowa dla około 700 dzieci. Pierwsi uczniowie rozpoczną w niej naukę we wrześniu 2023 r. Docelowo w placówce będzie 27 oddziałów, w tym tzw. "zerówka”.

O szczegółach inwestycji opowiedzieli w piątek podczas konferencji prasowej przedstawiciele władz miasta.

"Na granicy dwóch dzielnic: Piecki-Migowo oraz Jasień budujemy kolejną podstawówkę. Będzie to szkoła publiczna, rejonowa, która pomieści ok. 700 dzieci. Prace projektowe już się rozpoczęły. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w roku szkolnym 2023/24 rozpoczną w niej naukę uczniowie klas 0-3, a w kolejnym roku uczniowie klas 4-8. Nie możemy się doczekać" - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Piecki-Migowo to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Gdańska. W ostatnich latach powstało tu wiele nowych zabudowań mieszkaniowych, które przyciągnęły tysiące nowych mieszkańców.

"Ta placówka uzupełni nam sieć szkół, odciąży SP nr 1 i 2 oraz SP nr 85. Obok będą tereny zielone, zabezpieczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mamy nadzieję, że będzie to nie tylko placówka edukacyjna, ale również centrum społeczności lokalnej" - powiedziała radna KO Anna Golędzinowska.

Nowa placówka wyposażona będzie m.in. w sale językowe, pracownie przedmiotowe, świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz kompleks kuchenny przystosowany do przygotowywania i spożywania posiłków. Obiekt będzie przystosowany dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wybudowana zostanie również niezbędna infrastruktura sportowa, tj. kompleks z salą gimnastyczną i zapleczem sanitarno-szatniowym, wielofunkcyjne boisko zewnętrzne oraz plac zabaw.

Za realizację inwestycji odpowiada wyłoniona w przetargu firma Deuteros Izim Edu. Umowa z inwestorem na użytkowanie nieruchomości i budowę szkoły podstawowej została podpisana w sierpniu.

"Mamy bogate doświadczenie w budowaniu i utrzymywaniu infrastruktury publicznej, a także we współpracy z samorządami. To przedsięwzięcie wpisuje się w naszą strategię, w której stawiamy na inwestycje w rozwój infrastruktury publicznej, społecznej. Projekt jest pełen wyzwań. Ukształtowanie terenu, na którym ma powstać szkoła jest bardzo trudne. Cieszę się, że dzięki współpracy z operatorem i architektami udało nam się tak ulokować budynek, aby nie dotykać istotnej tkanki zieleni. Obiekt będzie spełniał wszystkie wymagania określane w przetargu. Dokonaliśmy już pierwszych badań geotechnicznych, dendrologicznych. Przed nami końcówka projektowania, a w przyszłym roku zaczynamy prace budowlane" - powiedział członek zarządu Deuteros Izim Edu Maciej Kopański.

Operatorem szkoły będzie spółka Juneco, która prowadzi w Gdańsku sieć przedszkoli i żłobków pod nazwą MegaMocni.

"Mamy na naszym pokładzie bardzo dobrych dyrektorów. Jesteśmy na etapie domykania pewnych aspektów funkcjonowania nowej szkoły na Morenie, tworzenia siatki godzin. Wyzwaniem będzie na pewno pozyskanie nauczycieli do pracy" - powiedział pełnomocnik spółki Juneco i prezes Stowarzyszenia DyNaMo Kamil Stępień.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl