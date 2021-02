Gdańsk: Na terminalu promowym można wykonać test SARS COV-2 przed rejsem do Szwecji

Polferries Polska Żegluga Bałtycka umożliwiła od piątku na Terminalu Promowym w Gdańsku przeprowadzenie testu SARS-CoV-2 dla pasażerów przed podróżą do Szwecji.

Badanie przeprowadza laboratorium Synevo, które jest czynne od poniedziałku do soboty (w godzinach 12-15) i znajduje się na II piętrze (pokój nr 212) Terminala Promowego Westerplatte.

"Oznaczenie antygenu SARS-CoV-2, test jakościowy trwa około godziny. Wyniki testu w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski zezwalają na wjazd na teren Szwecji. Dla pasażerów Polferries laboratorium Synevo oferuje rabat w wysokości 20 procent, który będzie przyznawany na podstawie ważnego biletu" - poinformowało Polferries PŻB.

Do 31 marca osoby wjeżdżające do Szwecji muszą przedstawiać negatywny test na COVID-19. Test musi być wykonany do 48 godzin przed zejściem z promu. Przekroczenie granicy RP promem płynącym ze Szwecji nie powoduje obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie.

Z Gdańska promy Polferries PŻB pływają do szwedzkiego miasta Nynashamn.