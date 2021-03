Gdańsk: Od 29 marca testy na koronawirusa na lotnisku dla pasażerów przylatujących z zagranicy

Od 29 marca pasażerowi przylatujący z zagranicy będą mogli wykonać na gdańskim lotnisku test antygenowy na obecność koronawirusa. W przypadku negatywnego wyniku przyjezdni spoza strefy Schengen będą zwolnieni z 10-dniowej kwarantanny w Polsce.

Jak poinformowała w piątek rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow, punkt pobrań i rejestracji na szybkie testy będzie się mieścił w terminalu pasażerskim T2.

"Chętni pasażerowie będą testowani jeszcze przed kontrolą dokumentów przez Straż Graniczną. Podczas tej kontroli będą musieli okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który zwolni ich z obowiązku odbywania 10-dniowej kwarantanny w Polsce. Testowane będą osoby dorosłe i dzieci" - podała rzeczniczka gdańskiego portu.

Wykonanie testu antygenowego na lotnisku będzie kosztowało 190 zł. Po rejestracji i pobraniu materiału do badań pasażerowie będą oczekiwali na wynik od 15 do 35 minut.

Przy przekraczaniu granicy testować nie muszą się osoby, które mają dokumenty potwierdzające zaszczepienie przeciw SARS-CoV-2 (po dwóch dawkach) oraz fakt przebycia choroby nie dalej niż sześć miesięcy od wjazdu do Polski.

"Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, testom antygenowym na lotnisku nie mogą się poddać podróżujący samolotami z krajów strefy Schengen. Takie testy nie zwalniają bowiem z obowiązkowej kwarantanny. By się zwolnić z izolacji, trzeba zrobić test przed przyjazdem do Polski, podróżujący mają na to nie więcej niż 48 godzin od wyniku testu do wjazdu do kraju. Jeśli tylko przepisy w tym zakresie ulegną zmianie, lotnisko postara się uruchomić testy także dla pasażerów przylatujących ze strefy Schengen" - zapowiedziała Michajłow.

Od 25 stycznia na gdańskim lotnisku są wykonywane szybkie testy antygenowe przed odlotem, które są wymagane w podróży m.in. do Holandii, Norwegii, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii. W ciągu niecałych dwóch miesięcy skorzystało z nich prawie 5,5 tys. pasażerów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl