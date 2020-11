Gdańsk: Od poniedziałku głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego 2021

W poniedziałek rozpocznie się w Gdańsku głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach 8. edycji budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do końca listopada. Mieszkańcy mają do wyboru 357 zakwalifikowanych propozycji. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy 18,4 mln zł.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież. "Mogą być to osoby zameldowane na stałe lub czasowo w naszym mieście, a także dopisane w tutaj do spisu wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca" - wyjaśniła Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Głosowanie możliwe będzie na portalu www.gdańsk.pl. Aby oddać głos należy podać dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL i imię ojca lub indywidualny numer Karty Mieszkańca.

W sumie do gdańskiego budżetu partycypacyjnego na 2021 rok zgłoszono 629 projektów. Ostatecznie do głosowania dopuszczono 357 propozycji.

"Gdańszczanki i gdańszczanie zgłosili wiele ciekawych inicjatyw z zakresu zdrowia, sportu i rekreacji, edukacji, bezpieczeństwa, inwestycji drogowych" - przekazała urzędniczka.

Wśród zakwalifikowanych projektów jest m.in. budowa siłowni pod chmurką, boisk do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej. Kilka kolejnych pomysłów dotyczy przebudowy lub modernizacji ulic, chodników, budynków, przestrzeni miejskich, np. remontu ulicy Karola Dickensa, fragmentu ul. Wołkowyskiej, odbudowy historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim. Wśród propozycji są także działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa gdańszczan, np. poprzez instalację monitoringu, budowę nowego oświetlenia i utworzenie przejść dla pieszych.

Wiele zgłoszonych inicjatyw dotyczy pomocy wolno żyjącym kotom.

Nowością jest wprowadzenie zielonego budżetu. W jego ramach o dofinansowanie powalczą projekty dotyczące ekologii, ochrony środowiska, zagospodarowania terenów zielonych czy też utworzenia nowych miejsc przeznaczonych wypoczynku. Proponowane jest m.in. założenie kolejnych łąk kwietnych w mieście, budowa ogrodów deszczowych, utworzenie ogrodów warzywnych, renowacja Parku Akademickiego.

"Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów - pięć z nich na projekty dzielnicowe, jeden na projekt ogólnomiejski, a także po jednym puncie na projekt dzielnicowy i ogólnomiejski w ramach zielonego budżetu obywatelskiego" - wytłumaczyła Formella.

Głosowanie nad propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców potrwa do 30 listopada. Wyniki zostaną ogłoszone 7 grudnia.

Łączna kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to ponad 18,4 mln zł. Na projekty dzielnicowe przeznaczono 14,8 mln zł. Na zadania ogólnomiejskie zarezerwowano ponad 3,6 mln zł. Na pilotażową edycję zielonego budżetu wydzielono łącznie prawie 4 mln zł (2,8 mln pochodzić będzie z puli dzielnicowej, a pozostałe środki z puli ogólnomiejskiej).

Więcej informacji, listę zakwalifikowanych wniosków i formularz do głosowania można znaleźć na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następie w głosowaniu wybierają najlepsze. Idea zrodziła się w brazylijskim mieście Porto Alegre. Budżet nazwany partycypacyjnym wprowadzono tam w 1989 r. Od tego czasu inicjatywa rozprzestrzeniła się w wielu miastach w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie i w Azji.

Pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się oddać część swoich funduszy do dyspozycji mieszkańców był Sopot. Kurort wprowadził budżet obywatelski w 2011 r., choć nie obyło się to bez oporów ówczesnych władz. Pomysł przeforsowała nieformalna grupa mieszkańców skupiona w Sopockiej Inicjatywie Rozwojowej, która przy okazji wyborów samorządowych w 2010 r. przekonała do tej idei grupę świeżo wybranych radnych, a ci przegłosowali odpowiednie uchwały.

Gdańsk wprowadził budżet obywatelski w 2014 r. W pierwszej edycji miasto przeznaczyło na ten cel 9 mln zł. Do realizacji wybrano wówczas 28 projektów.