Gdańsk: Od poniedziałku kolejne zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej

Kolejne zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej wprowadzone zostaną od poniedziałku w Gdańsku. Będą one dotyczyć dwóch linii tramwajowych oraz trzech autobusowych.

Jak poinformował referat prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku korekta rozkładu jazdy, uwzględniająca sugestie pasażerów, obejmie linie tramwajowe 6 i 9 oraz linie autobusowe 112, 115 i 138.

Od poniedziałku tramwaj nr 6 pojedzie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego średnio co 10 minut. W przypadku tramwaju nr 9 zostaną zaś wykonane dodatkowe kursy ze Stogów w kierunku Wrzeszcza w godzinach porannych.

W przypadku linii autobusowych wprowadzone będą dodatkowe kursy.

Autobus nr 112 będzie miał dwa dodatkowe kursy: o 5.02 z Dworca Głównego do Sobieszewa i o 5.41 z Sobieszewa do Wałów Piastowskich.

Jeśli chodzi o autobus nr 115, to w dni powszednie obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy - uruchomione zostaną dodatkowe kursy w kierunku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Wrzeszcza (w godzinach 6.00- 7.00), a także do Zakładu Utylizacyjnego. Ponadto, w godzinach porannych oraz między 15.00 a 16.00 autobusy będą jeździć co 15 minut.

W przypadku autobusu nr 138 wprowadzony zostanie specjalny rozkład jazdy, obowiązujący w dni powszednie. Oznacza to dodatkowe kursy w godzinach porannego oraz popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Od piątku 20 marca na większości kursów tej linii jeżdżą autobusy przegubowe, zamiast standardowych.