Gdańsk: Od poniedziałku można składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Od poniedziałku mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Z udogodnienia mogą skorzystać osoby, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, którzy nie składali wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do jego otrzymania – informuje Urząd Miejski w Gdańsku.

Jak informuje w komunikacie prasowym Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, mieszkańcy mogą składać wnioski od poniedziałku 7 listopada w Gdańskim Centrum Świadczeń.

"Z udogodnienia mogą skorzystać osoby, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, którzy nie składali wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do jego otrzymania. Mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę. Cena zawiera jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego" - wyjaśnia.

Cytowany w komunikacie zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski podkreślił, że w obliczu szalejącej inflacji, w sytuacji, gdy ceny węgla znacznie przekraczały 3 tys. zł za tonę, możliwość zakupu za zaproponowaną przez rząd cenę powinna przynieść mieszkańcom pewną ulgę.

"Mamy świadomość, że to w dalszym ciągu dużo więcej niż trzeba było płacić za opał w poprzednich latach, niemniej w obecnych warunkach cena 2 tys. zł tonę wydaje się akceptowalna. Pamiętajmy, że gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest piec na paliwo stałe, przysługuje też dodatek węglowy i wielu mieszkańców już z tego świadczenia skorzystało" - stwierdził.

W komunikacie zwrócono uwagę, że nowe przepisy określają, kto w imieniu gminy może prowadzić sprzedaż. Jedną z możliwości jest dystrybucja węgla w ramach umowy pomiędzy gminą a innym podmiotem np. składem węglowym lub kilkoma takimi podmiotami.

"Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazało warunki składowania węgla, którym mogą sprostać tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze techniczne. Stąd nasza decyzja, aby cała operacja odbywała się za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów. W naszym mieście jest kilka firm zajmujących się tego typu działalnością. Do tej pory podpisaliśmy umowę z jedną z nich, ale wciąż trwają rozmowy i nie wykluczone, że będzie ich więcej - mówił wiceprezydent.

Dodał, że od poniedziałku wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach można składać w Gdańskim Centrum Świadczeń.

"W tym tygodniu podpiszemy jeszcze umowę z firmą PGE Paliwa, czyli przedsiębiorstwem, które będzie wprowadzało węgiel na terenie Gdańska. To będzie kluczowy moment, od którego jest uzależniony termin, kiedy pierwsze dostawy węgla trafią do mieszkańców Gdańska" - podkreślił.

Wyjaśnił też, że jeśli chodzi o sam węgiel, do dyspozycji mieszkańców są dwa rodzaje: frakcja orzech i frakcja groszek. "Takie też możliwości wyboru będzie miał mieszkaniec składając wniosek do GCŚ. Sama realizacja wniosków będzie uzależniona od tempa wprowadzania umowy z PGE Paliwa. Myślę, że sama realizacja pierwszych dostaw to jest kwestia maksymalnie dwóch tygodni" - stwierdził.

Jędrzej Sieliwończyk poinformował w komunikacie, że po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku, zamówienie zostanie przekazane do współpracujących z miastem składów węglowych.

"Przedstawiciele tych przedsiębiorstw skontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami, aby ustalić dogodny termin dostawy węgla. Warto podkreślić, że cena 2 tys. za tonę węgla zawiera koszt jednorazowego transportu ze składu węglowego do konkretnego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy mieszkaniec będzie chciał zrealizować swoje zamówienie w kilku mniejszych partiach - pierwszy transport będzie wliczony w opłatę za węgiel, za kolejne odbiorca będzie musiał zapłacić według stawek obowiązujących w składzie węglowym, który będzie tę dostawę realizował" - wyjaśnił.

Cytowana w komunikacie dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń podkreśliła, że procedura składania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach jest prosta.

"Mieszkaniec, który zechce go złożyć, w pierwszej kolejności będzie musiał dokonać wpłaty należności na specjalnie utworzone konto bankowe, następnie przyjść do Gdańskiego Centrum Świadczeń (…).Wnioski będzie można złożyć przy stanowisku, ale także zostawić je we wrzutniach lub przekazać za pomocą platformy e-PUAP. W momencie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym oraz po pozytywnej weryfikacji wniosku, każdy wnioskodawca otrzyma od nas potwierdzenie" - zaznaczyła.

