Gdańsk: Ogłoszono przetarg ws. remontu części al. Hallera

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na modernizację dwóch odcinków alei Hallera o długości ok. 900 metrów. Ulica przebiega na trasie łączącej nadmorską dzielnicę Brzeźno z Wrzeszczem i centrum Gdańska.

O ogłoszeniu przetargu poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Aneta Niezgoda.

Remont al. Hallera obejmie dwa odcinki. Pierwszy dotyczyć będzie jezdni w kierunku Brzeźna, od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Reja). Drugi odcinek to fragment al. Hallera, od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki (jezdnia w kierunku Brzeźna).

W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi, przebudowane zostaną zatoki postojowe i chodniki. Wyregulowane zostanie także uzbrojenie terenu. Łącznie al. Hallera zostanie zmodernizowana na długości ok. 900 metrów.

Oferty złożone w przetargu zostaną ujawnione 15 stycznia 2020 r. Prace na al. Hallera mają się zakończyć do końca czerwca przyszłego roku.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu "Modernizacja dróg na terenie Gdańska", który w 2019 r. objął cztery ulice na łączną kwotę ok. 9 mln. zł. Przebudowane zostały m.in.: Trakt Konny na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego, Stary Rynek Oliwski, fragment ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej oraz fragment ul. Niepołomickiej od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej.